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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 20:43 BJT

表格：美国4月建筑许可年率为101.7万户，创08年6月以来最高

路透5月16日 - 美国商务部周四公布：

* 美国4月房屋开工下降16.5%

* 美国4月建筑许可年率为101.7万户(预估为94.5万户)

* 美国4月建筑许可增长14.3%

* 美国4月房屋开工年率为85.3万户(预估为97.3万户)

* 美国4月建筑许可年率创下2008年6月来最高

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 4月 3月 2月 13年4月/12年4月

房屋开工　 -16.5 5.4 7.9 13.1

建筑许可 14.3 -6.5 4.0 35.8

年率(千户) 4月 3月 2月 13年4月/12年4月

房屋开工 853 1,021 969 754

建筑许可　 1,017 890 952 749 (完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)
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