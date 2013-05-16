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市场报道 | 2013年 5月 16日 星期四 21:12 BJT

美国热股：思科业绩获利超预期，股价盘前上涨

路透5月16日 - 思科 公布季度获利高于预期，意味着这家网路设备大厂的客户扩大科技支出。

思科执行长钱伯斯在一份声明稿中表示，该公司见到“迟缓但稳定的经济环境”的良好迹象，之后股价上涨约5%。

周三思科股价收报21.21美元，今日盘前交易中上涨9%。(完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)
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