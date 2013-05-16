版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 21:17 BJT

美国经济：美联储应减少MBS购买量--达拉斯联储总裁费希尔

路透休斯顿5月16日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四称：

* 美联储应减少抵押支持证券(MBS)购买量。

* MBS购买不仅过度而且有可能造成破坏。

* 近期经济似乎足够推动就业增长。

* 今年美国经济增速可能超过2.4%的预估。

* 预计年底前通胀率介于1.5-2%。

* 超宽松货币政策或为最终的通胀埋下伏笔。

* 美国财政政策正在损害货币政策刺激就业的能力。

* 美联储策略的溢出是否超过成本，到目前为止尚不明朗。 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐