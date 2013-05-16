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市场报道 | 2013年 5月 16日 星期四 21:13 BJT

美国热股：第一季更多知名基金公司抛售苹果股票

路透5月16日 - 一度是对冲基金宠儿的苹果公司，第一季遭遇更多知名基金经理人抛弃，包括John Griffin和Chase Coleman。

周三苹果股价收报428.85美元，今日盘前交易中下跌0.9%。(完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)
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