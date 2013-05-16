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市场报道 | 2013年 5月 16日 星期四 21:12 BJT

美国热股：沃尔玛获利稍低于预期，股价盘前下跌

路透5月16日 - 沃尔玛 季度获利稍低于分析师预期，开业至少一年的店面营收下滑1.4%。

周三沃尔玛股价收报79.86美元，今日盘前交易中下跌2.3%。(完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)
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