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市场报道 | 2013年 5月 16日 星期四 21:16 BJT

美国热股：KOHL公布远超分析师预期的季度获利，股价盘前上涨

路透5月16日 - 百货连锁店KOHL 公布远超分析师预期的季度获利，此前成本削减帮助公司提升利润率。

周三公司股价收报49.68美元，今日盘前交易中上涨7%。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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