美国股市：开盘持平，思科涨势影响被经济数据不佳所抵消

路透纽约5月16日 - 美国股市周四开盘几无变动，因思科 的涨势被就业和房市数据不佳所抵消。

思科飙涨了11.6%，报23.64美元。思科之前发布的业绩好于预期。

道琼工业指数 下跌4.78点或0.03%，至15,270.91点。标准普尔500指数 下跌2.23点或0.13%，报1,656.55点。Nasdaq指数 上涨3.48点或0.10%，报3,475.10点。(完)