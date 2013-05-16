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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 22:06 BJT

美国数据: 费城联邦储备银行5月制造业指数为负5.2，预估为正2.4

路透纽约5月16日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数为负5.2，预估为正2.4，4月为正1.3。(完)
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