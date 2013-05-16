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市场报道 | 2013年 5月 17日 星期五 05:14 BJT

美国基金：5月15日当周货币市场基金减少10.4亿美元--ICI

路透5月16日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至5月15日当周，美国货币市场共同基金总资产减少10.4亿美元，至2.582万亿(兆)美元。

报告称，应税政府货币市场基金资产增加3.8亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少5.8亿美元，免税基金减少8.5亿美元。

ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少13亿美元至8,924.5亿美元。其中应税政府货币市场基金资产减少1.3亿美元至1,930.2亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少7.8亿美元至5,121.8亿美元，免税基金资产减少3.8亿美元至1,872.4亿美元。

报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产增加2.6亿美元至1.689万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产增加5.2亿美元至7,022亿美元。应税非政府货币市场基金资产增加2.1亿美元至9,150.1亿美元。免税基金资产减少4.6亿美元至720.9亿美元。

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。

参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
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