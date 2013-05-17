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货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 22:07 BJT

表格：美国4月领先指标上升0.6%，预估为上升0.2%

路透5月17日 - 美国经济谘商会周五公布，美国4月领先指标上升0.6%，预估为上升0.2%，3月为下跌0.2%，前值为下降0.1%。 以下为详细数据：

指数 4月 3月 (前值) 2月 (前值) 领先指标 95.0 0.6 -0.2 -0.1 0.4 0.5 同步指标 105.6 0.1 0.2 -0.1 0.5 0.5 落后指标 118.4 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

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