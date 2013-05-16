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货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 06:13 BJT

《美国重要政经日程》--5月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 商务部公布截至3月一年的工业订单及耐久财(耐用品)订单修正数据

1400 - 美国经济谘商会公布4月领先指标

1500 - 农业部公布月度牛只存栏数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚; 审校 白云)
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