版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月16日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘   
 价：                                                        
                                                                    
 公司名           股票代码        收盘价    涨跌    涨跌幅%  成交量
                                                                
 中国                                                        
 新浪                               58.81    -0.69    -1.16  1943473
 搜狐                               61.25    -0.91    -1.46  1422807
 网易                               58.07    -2.35    -3.89   969846
 百度                               92.69    -0.86    -0.92  3020942
 亚信科技                           11.64    +0.03    +0.26   341856
                                                                    
 台湾                                                        
 台湾积体电路                       19.45    -0.35    -1.77  1238396
 联电                                2.15    +0.05    +2.38   377652
 日月光                              4.20    +0.00    +0.00    43672
 硅品精密                            5.84    -0.01    -0.17   306346
 和信超媒体                          0.98    +0.00    +0.00    31900
 友达                                4.46    -0.02    -0.45   173327
 中华电信                           32.42    -0.14    -0.43    28175
 台湾国际航电                       36.39    +0.51    +1.42  1388148
                                                                    
 香港                                                        
 中国移动                           54.94    -0.99    -1.77   133115
 中国联通                           14.78    -0.05    -0.34   150248
 中国电信                           52.85    -0.52    -0.97     4180
 中芯国际                            4.09    -0.05    -1.21    16634
 电讯盈科                            5.03    -0.14    -2.71     6610
 
  (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐