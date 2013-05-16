更新版 -纽约汇市：美元兑欧元和日圆尾盘反弹，因威廉姆斯称可在今夏开始缩减购债

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2881 1.2886 -0.04 -2.37 1.3194 美元/日圆 102.24 102.23 +0.01 +17.87 86.74 欧元/日圆 131.68 131.74 -0.05 +15.05 114.45 美元/瑞郎 0.9646 0.9645 +0.01 +5.36 0.9155 英镑/美元 1.5268 1.5233 +0.23 -6.05 1.6251 美元/加元 1.0192 1.0157 +0.34 +2.73 0.9921 澳元/美元 0.9807 0.9896 -0.90 -5.64 1.0393 欧元/瑞郎 1.2426 1.2430 -0.03 +2.91 1.2075 欧元/英镑 0.8433 0.8456 -0.27 +3.93 0.8114 新西兰元/美元 0.8159 0.8234 -0.91 -1.50 0.8283 美元/挪威克朗 5.8328 5.8460 -0.23 +4.85 5.5630 欧元/挪威克朗 7.5115 7.5350 -0.31 +2.33 7.3403 美元/瑞典克朗 6.6697 6.6707 -0.01 +2.63 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.5906 8.5963 -0.07 +0.15 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨 跌幅亦以此为基准计算。 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。