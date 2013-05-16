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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 06:21 BJT

更新版 -纽约汇市：美元兑欧元和日圆尾盘反弹，因威廉姆斯称可在今夏开始缩减购债

今日     上日     当日    今年以   2012年
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 欧元/美元                      1.2881   1.2886    -0.04    -2.37   1.3194
 美元/日圆                      102.24   102.23    +0.01   +17.87    86.74
 欧元/日圆                      131.68   131.74    -0.05   +15.05   114.45
 美元/瑞郎                      0.9646   0.9645    +0.01    +5.36   0.9155
 英镑/美元                      1.5268   1.5233    +0.23    -6.05   1.6251
 美元/加元                      1.0192   1.0157    +0.34    +2.73   0.9921
 澳元/美元                      0.9807   0.9896    -0.90    -5.64   1.0393
 欧元/瑞郎                      1.2426   1.2430    -0.03    +2.91   1.2075
 欧元/英镑                      0.8433   0.8456    -0.27    +3.93   0.8114
 新西兰元/美元                  0.8159   0.8234    -0.91    -1.50   0.8283
 美元/挪威克朗                  5.8328   5.8460    -0.23    +4.85   5.5630
 欧元/挪威克朗                  7.5115   7.5350    -0.31    +2.33   7.3403
 美元/瑞典克朗                  6.6697   6.6707    -0.01    +2.63   6.4986
 欧元/瑞典克朗                  8.5906   8.5963    -0.07    +0.15   8.5777
                                                                          
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨
 跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
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