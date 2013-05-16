澳新经济指标预测--5月17日-5月24日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月13日当周 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰生产者投入物价 第一季 -- -0.3% 生产者产出物价 -- -0.1% 5月17日(五) 暂无重要经济数据公布 5月20日当周 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 37 出口(亿新西兰元） -- 44.2 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差7.18 贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差5.2 5月21日(二) 暂无重要经济数据公布 5月22日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 5月 -- -5.1% 5月23日(四) 暂无重要经济数据公布 5月24日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。