更新版****澳新经济指标预测--5月17日-5月24日****

(新西兰将4月贸易收支数据公布日期调整至5月23日公布，而非此前显示的5月20日公布) 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月20日当周 5月20日(一) 暂无重要经济数据公布 5月21日(二) 暂无重要经济数据公布 5月22日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 5月 -- -5.1% 5月23日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 37 出口(亿新西兰元） -- 44.2 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差7.18 贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差5.2 5月24日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)