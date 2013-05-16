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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 06:33 BJT

全球外汇市场5月17日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月16日(四)

2350 - 日本3月机械订单

5月17日(五)

0930 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在英美商业协会(British American Business Council)发表讲话

1300 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩就“欧美在全球经济中的伙伴关系”发表讲话

1330 - 欧洲央行执委普雷特参加Cercle de Lorraine组织的一次活动

1355 - 路透/密歇根大学美国5月消费者信心指数初值

1400 - 美国4月领先指标

1430 - 美国ECRI一周领先指标

1745 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔与瑞典央行总裁英韦斯参加芝加哥大学布斯商学院组织的一场小组讨论会并发表讲话，讨论会主题为金融监管和货币政策走向

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 白云)
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