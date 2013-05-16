全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船费率持续下降

路透5月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四进一步下跌，因巴拿马型船费率下降，且铁矿石买兴低迷导致海岬型船费率进一步下跌。

波罗的海乾散货运价指数 跌11点，或1.28%，至850点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌4点或0.3%至1,334点。日均获利下跌182美元至5,287美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。该型船获利过去一周累计降幅约在15%。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌23点或2.36%，至951点。日均获利下降183美元至7,588美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“海岬型船的问题在于巴西铁矿石出口疲弱，4月出口同比下滑11%。但我们认为海岬型船费率今年下半年将回升，受到巴西出口季节性增加以及中国钢厂补充库存的支撑，”RS Platou Markets分析师Frode M?rkedal在报告中表示。(完)