全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船费率持续下降

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透5月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四进一步下跌，因巴拿马型船费率下降，且铁矿石买兴低迷导致海岬型船费率进一步下跌。
波罗的海乾散货运价指数 跌11点，或1.28%，至850点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌4点或0.3%至1,334点。日均获利下跌182美元至5,287美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。该型船获利过去一周累计降幅约在15%。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌23点或2.36%，至951点。日均获利下降183美元至7,588美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
“海岬型船的问题在于巴西铁矿石出口疲弱，4月出口同比下滑11%。但我们认为海岬型船费率今年下半年将回升，受到巴西出口季节性增加以及中国钢厂补充库存的支撑，”RS Platou Markets分析师Frode M?rkedal在报告中表示。(完)
(编译 王兴亚; 审校 张荻)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。