《综述》美国多项数据表现不佳，成为经济放缓的最新佐证

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
联邦政府1月时实施增税，并在3月开始全面削减预算。在沃尔玛的一份报告中可以看出消费疲弱的迹象。报告称沃尔玛第一季美国同店销售下降1.4%。
数据给美国股价带来下行压力，同时也推低了美国公债收益率(殖利率)，美元指数则趋弱。
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**房屋开工放缓**
美国商务部在另一份报告中表示，4月房屋开工降幅大于预期，下降16.5%，年率为85.3万户。
然而，建筑许可增长为分析师的预期提供支撑，即今年楼市将对经济复苏作出贡献。此外，房屋开工之所以大幅下降，主要是因不稳定的多户家庭房屋开工锐减所致。
另外，劳工部公布的一份报告显示，4月汽油成本大跌，致使美国消费者物价创下逾四年来的最大跌幅。
4月CPI较前月下降0.4%，降幅为2008年12月以来最大。分析师原预计为微降0.2%。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。