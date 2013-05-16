《综述》美国多项数据表现不佳，成为经济放缓的最新佐证

联邦政府1月时实施增税，并在3月开始全面削减预算。在沃尔玛的一份报告中可以看出消费疲弱的迹象。报告称沃尔玛第一季美国同店销售下降1.4%。

数据给美国股价带来下行压力，同时也推低了美国公债收益率(殖利率)，美元指数则趋弱。

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**房屋开工放缓**

美国商务部在另一份报告中表示，4月房屋开工降幅大于预期，下降16.5%，年率为85.3万户。

然而，建筑许可增长为分析师的预期提供支撑，即今年楼市将对经济复苏作出贡献。此外，房屋开工之所以大幅下降，主要是因不稳定的多户家庭房屋开工锐减所致。

另外，劳工部公布的一份报告显示，4月汽油成本大跌，致使美国消费者物价创下逾四年来的最大跌幅。