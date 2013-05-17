《综述》美国多项数据表现不佳，成为经济放缓的最新佐证

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
4月CPI较上年同期增长1.1%，远低于美联储2%的通胀目标。
汽油价格大跌8.1%，创下2008年12月以来最大跌幅。
不过，物价指数的疲态延续到了扣除能源和食品价格的核心CPI当中。核心CPI较较前月上涨0.1%，较上年同期仅上涨1.7%，此为2011年6月以来最小同比涨幅。
“若美国核心CPI在未来几个月进一步下降，或许会让部分美联储官员对极低的通胀或甚至通缩感到担忧，”Capital Economics的分析师Paul Dales表示。通缩意味着物价和薪资呈螺旋式下降，这是决策者难以应对的问题。
通胀处于低位，主要是因为就业市场疲弱，这又对薪资和支出构成打压。
上周美国初请失业金人数增速为六个月来最快，不过分析师称，一周的数据不足以破坏就业市场缓慢而稳定的复苏状况。
Vining Sparks的首席经济策略师Craig Dismuke称，“如果再过一或两周看到初请失业金人数超过35万人，也许就会更令人担心了。”(完) (编译 王翔琼; 审校 白云/戴素萍/于春红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。