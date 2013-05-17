《综述》美国多项数据表现不佳，成为经济放缓的最新佐证

4月CPI较上年同期增长1.1%，远低于美联储2%的通胀目标。

汽油价格大跌8.1%，创下2008年12月以来最大跌幅。

不过，物价指数的疲态延续到了扣除能源和食品价格的核心CPI当中。核心CPI较较前月上涨0.1%，较上年同期仅上涨1.7%，此为2011年6月以来最小同比涨幅。

“若美国核心CPI在未来几个月进一步下降，或许会让部分美联储官员对极低的通胀或甚至通缩感到担忧，”Capital Economics的分析师Paul Dales表示。通缩意味着物价和薪资呈螺旋式下降，这是决策者难以应对的问题。

通胀处于低位，主要是因为就业市场疲弱，这又对薪资和支出构成打压。

上周美国初请失业金人数增速为六个月来最快，不过分析师称，一周的数据不足以破坏就业市场缓慢而稳定的复苏状况。

Vining Sparks的首席经济策略师Craig Dismuke称，“如果再过一或两周看到初请失业金人数超过35万人，也许就会更令人担心了。”(完) (编译 王翔琼; 审校 白云/戴素萍/于春红)