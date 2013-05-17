美国与加拿大经济指标预测--5月17日-5月24日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 5月13日当周 5月17日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 持平 +0.2% 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +0.6% +1.0% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.2% +1.4% 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 3月 +0.4% 持平 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 78.0 76.4 美国路透/密西根大学消费者现况指数 89.9 89.9 美国路透/密西根大学消费者预期指数 68.1 67.8 1400 美国领先指标 4月 +0.2% -0.1% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月10日当周 -- 131.0 *5月20日当周 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.23 5月21日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月18日当周 -- -2.0% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月18日当周 -- +2.8% 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 4月 -- 1.14 5月22日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 5月17日当周 -- 876.6 美国再融资指数 -- 4,805.8 1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 -- +0.8% 1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 498 492 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月30日- 5月1日会议记录 5月23日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月18日当周 -- 36 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.925 美国续请失业金人数(万人) 4月13日当周 -- 300.9 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 52.1 1300 美国联邦住房金融局房价(较前月) 3月 -- +0.7% 1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 42.5 41.7 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 5月 -- 负5 5月24日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国耐久财订单 4月 +1.1% -5.8% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -1.5% 扣除国防的耐久财订单 -- -4.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +0.9% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月17日当周 -- -- -- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 101.7 （完）