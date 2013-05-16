《综述》美联储鹰派人士呼吁缩减购债，指因楼市状况改善

路透休斯敦/米兰5月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)三位地区联储官员呼吁央行停止购买抵押贷款支持债券(MBS)，指因楼市状况近期改善。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示房价最近上涨，且房屋建设活动近期升温，表明美联储无需再购买MBS。

“我们可以明确宣布楼市方面取得胜利，因此可以(削减)购债了，目标是在今年全面结束购债，”费希尔周四在休斯敦对全美商业经济协会(NABE)表示。“我对继续购债的效果存在质疑。”

持这种观点的官员在美联储内部属于少数派。联邦公开市场委员会(FOMC)的四个投票席次由地区联储总裁轮流掌握，美联储理事则拥有永久投票权，这些理事对央行购债举措效果的看法往往更为乐观。

这意味着美联储主席贝南克通常起带头作用，他似乎仍不愿松开经济油门，原因是经济复苏依然脆弱，且通胀在下滑。