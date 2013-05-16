《综述》美联储鹰派人士呼吁缩减购债，指因楼市状况改善

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透休斯敦/米兰5月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)三位地区联储官员呼吁央行停止购买抵押贷款支持债券(MBS)，指因楼市状况近期改善。
达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示房价最近上涨，且房屋建设活动近期升温，表明美联储无需再购买MBS。
“我们可以明确宣布楼市方面取得胜利，因此可以(削减)购债了，目标是在今年全面结束购债，”费希尔周四在休斯敦对全美商业经济协会(NABE)表示。“我对继续购债的效果存在质疑。”
持这种观点的官员在美联储内部属于少数派。联邦公开市场委员会(FOMC)的四个投票席次由地区联储总裁轮流掌握，美联储理事则拥有永久投票权，这些理事对央行购债举措效果的看法往往更为乐观。
这意味着美联储主席贝南克通常起带头作用，他似乎仍不愿松开经济油门，原因是经济复苏依然脆弱，且通胀在下滑。
费城联邦储备银行总裁普洛瑟在米兰表示，鉴于经济形势改善，美联储应该从下个月起开始缩减资产购买规模。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。