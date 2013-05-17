《综述》美联储鹰派人士呼吁缩减购债，指因楼市状况改善

“某些领域的复苏看来有增加动能，在楼市尤其明显...然联邦财政政策仍是重要的抑制因素。”

华府在1月增税，并于3月全面削减支出以改善其财政，但财政紧缩料将箝制经济成长。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，美联储今夏可能开始缩减买债计划，并于今年稍晚结束该计划。但他暗示他希望从减少买进美国公债着手，而非MBS。

“这将需要进一步的成果，才能让我相信我们的资产购买计划已经达成‘重大改善’的考验，”威廉姆斯在由Portland Business Journal所赞助的午宴上表示。

威廉姆斯没有提及可能在下半年很长时间内还需要美联储购买资产计画的看法，这是数月以来首见；他之后向记者表示，这反映出他对于劳动市场持续改善的预估信心日增。

威廉姆斯认为美联储买进MBS所得到的效果要大过于买进美债，暗示即使美联储决定缩减整个计划，他支持买进更多的MBS。

**通胀下滑不是个疑虑**

拉克尔和费希尔均认为，近来通胀下跌温和，且可能只是过渡现象。目前美国通胀率约只有美联储目标水准2%的一半。

美联储通胀鹰派担心央行储备金的扩大可能导致未来发生通胀，即使没有迹象显示有立即的物价压力。美国4月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.4%，降幅为2008年底以来最大。

“这些数据可能让美联储鹰派和鸽派踌躇，使得当前的(刺激)脚步保持不变，直到有迹象显示通胀将回到美联储2%目标为止，”美银美林美国资深分析师Michael Hanson表示。(完)