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市场报道 | 2013年 5月 17日 星期五 07:53 BJT

****欧洲经济指标预测--5月17日-5月24日****

路透5月17日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    * 5月13日当周

 5月17日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
    
    * 5月20日当周
    
 5月20日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0800     意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                            3月          --       -2.50%
          意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                                   --       -7.90%
 0800     意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                            3月          --       -1.00%
          意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                                   --       -4.70%
    
 5月21日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0600     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                               4月       -0.1%        -0.2%
          德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                                     +0.3%        +0.4%
 0830     英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                               4月          --        +0.3%
          英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                        --        +2.8%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                                              --        +0.4%
          英国零售物价指数(RPI)(较上年同期)                                          --        +3.3%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                                --        +0.4%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年同期                             --        +3.2%
          )                                                                              
 0830     英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)                       4月          --        -0.1%
          英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期)                                --        +0.4%
          英国PPI产出物价(较前月)                                                    --        +0.3%
          英国PPI产出物价(较上年同期)                                                --        +2.0%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                                                --        +0.1%
          英国PPI核心产出物价(较上年同期)                                            --        +1.3%
    
 5月22日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0800     欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                                3月     盈余150      盈余163
          欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)                                           --      盈余121
 0800     欧元区净投资(亿欧元)                                          3月          --    净流出106
 0830     英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息)                5月          --        0-9-0
 0830     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                              4月          --        167.5
          英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                                        --        312.7
 1000     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                               5月          --         负25
    
 5月23日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)                       5月初值        44.5         44.4
          法国Markit服务业PMI                                                      44.5         44.3
          法国Markit综合PMI                                                          --         44.3
 0728     德国Markit制造业PMI                                       5月初值        48.4         48.1
          德国Markit服务业PMI                                                      50.0         49.6
          德国Markit综合PMI                                                          --         48.8
 0758     欧元区Markit制造业PMI                                     5月初值        47.0         46.7
          欧元区Markit服务业PMI                                                    47.2         47.0
          欧元区Markit综合PMI                                                      47.2         46.9
 0800     意大利零售销售(经季节调整/较前月)                             3月          --       -0.20%
          意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期)                                    --       -4.80%
 0830     英国国内生产总值(GDP)(较前季)                        第一季修正值          --        +0.3%
          英国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                                          --        +0.6%
 0830     英国零售销售(较前月)                                          4月          --        -0.7%
          英国零售销售(较上年同期)                                                   --        -0.5%
 0900     意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)                              4月          --     顺差26.3
 1400     欧元区消费者信心指数                                          5月     负21.90      负22.30
    
 5月24日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0600     德国国内生产总值(GDP)季率细节                              第一季          --        +0.1%
 0600     德国GfK消费者信心指数                                         6月         6.3          6.2
 0645     法国企业景气指数                                              5月          88           88
 0800     意大利消费者信心指数                                          5月        86.9         86.3
 0800     德国Ifo企业景气判断指数                                       5月       104.6        104.4
          德国Ifo企业现况指数                                                     107.1        107.2
          德国Ifo企业预期指数                                                     102.0        101.6
 0900     意大利薪资通胀(较前月)                                        4月          --         持平
          意大利薪资通胀(较上年同期)                                                 --        +1.4%
    (完)
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