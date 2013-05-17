中国证券：新三板扩围方案已上报，有关部门倾向一步到位--报载

路透上海5月17日 - 中国证券报周五引述消息人士的话,市场广为关注的中国新三板扩围方案已上报。在为新三板扩围所设计的两条推进路径中，有关部门更倾向于一步到位，即新三板服务范围直接从四家试点高新园区的企业扩至全国所有符合条件的企业。

消息人士透露，有关部门为扩大新三板服务范围设计两条路径：一是从目前的四家试点高新园区的企业扩至所有国家级高新区的企业，然后再扩至全国符合条件的企业；二是一步到位，直接从四家试点高新园区的企业扩至全国符合条件的企业，届时新三板将不再是试点，直接转为常规化。 券商人士表示，有关部门本周多次召集部分券商，研究进一步细化新三板相关制度规则，为年内新三板新系统上线、做市商等新制度实施做准备。

券商参与讨论的主题涵盖面广且细致，包括挂牌条件细化，协议转让与做市转让之间如何转换，是否需设定做市商最低做市限制、单笔最大委托数量等。