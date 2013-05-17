中国证券：新三板扩围方案已上报，有关部门倾向一步到位--报载

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海5月17日 - 中国证券报周五引述消息人士的话,市场广为关注的中国新三板扩围方案已上报。在为新三板扩围所设计的两条推进路径中，有关部门更倾向于一步到位，即新三板服务范围直接从四家试点高新园区的企业扩至全国所有符合条件的企业。
消息人士透露，有关部门为扩大新三板服务范围设计两条路径：一是从目前的四家试点高新园区的企业扩至所有国家级高新区的企业，然后再扩至全国符合条件的企业；二是一步到位，直接从四家试点高新园区的企业扩至全国符合条件的企业，届时新三板将不再是试点，直接转为常规化。 券商人士表示，有关部门本周多次召集部分券商，研究进一步细化新三板相关制度规则，为年内新三板新系统上线、做市商等新制度实施做准备。
券商参与讨论的主题涵盖面广且细致，包括挂牌条件细化，协议转让与做市转让之间如何转换，是否需设定做市商最低做市限制、单笔最大委托数量等。
在中关村科技园区股份转让系统基础上成立的全国股份转让系统（俗称新三板）于今年1月正式揭牌运营,来自北京中关村、天津滨海、上海张江和武汉东湖四个首批试点高科技园区的逾200家公司已在该系统挂牌.业内人士指出，新三板近阶段将是缓解新股“堰塞湖”的一剂良方，今年可能会有数百家公司登陆新三板。（完） (发稿 林琦； 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。