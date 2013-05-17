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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 08:10 BJT

中国证券：外管局4月新批RQFII投资额度63亿元，总额度达763亿元

路透上海5月17日 - 据中国国家外汇管理局网站显示，4月新批63亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度，截至4月末，外汇局批复的RQFII投资额度合计763亿元，其中基金系机构获批656.50亿元。

4月新批RQFII额度标志新增2,000亿元RQFII额度的开闸。去年11月，有关部门决定在前期700亿元额度试点的基础上增加2,000亿元RQFII额度。

4月RQFII新批额度均由基金系机构获得，其中，南方东英资产管理有限公司再次获批20亿元，华安资产管理（香港）有限公司再次获批20亿元，易方达资产管理（香港）有限公司再次获批10亿元，国投瑞银资产管理（香港）有限公司首次获批8亿元，富国资产管理（香港）有限公司首次获批5亿元。

南方东英资产公司已累计获批181亿元RQFII额度，总量位列第一，其次是华夏基金(香港)公司,其累计获得160亿元RQFII额度。（完） (发稿 林琦； 审校 林高丽)
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