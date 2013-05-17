中国证券：外管局4月新批RQFII投资额度63亿元，总额度达763亿元

路透上海5月17日 - 据中国国家外汇管理局网站显示，4月新批63亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度，截至4月末，外汇局批复的RQFII投资额度合计763亿元，其中基金系机构获批656.50亿元。

4月新批RQFII额度标志新增2,000亿元RQFII额度的开闸。去年11月，有关部门决定在前期700亿元额度试点的基础上增加2,000亿元RQFII额度。