中国证券：外管局4月新批RQFII投资额度63亿元，总额度达763亿元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海5月17日 - 据中国国家外汇管理局网站显示，4月新批63亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度，截至4月末，外汇局批复的RQFII投资额度合计763亿元，其中基金系机构获批656.50亿元。
4月新批RQFII额度标志新增2,000亿元RQFII额度的开闸。去年11月，有关部门决定在前期700亿元额度试点的基础上增加2,000亿元RQFII额度。
4月RQFII新批额度均由基金系机构获得，其中，南方东英资产管理有限公司再次获批20亿元，华安资产管理（香港）有限公司再次获批20亿元，易方达资产管理（香港）有限公司再次获批10亿元，国投瑞银资产管理（香港）有限公司首次获批8亿元，富国资产管理（香港）有限公司首次获批5亿元。
南方东英资产公司已累计获批181亿元RQFII额度，总量位列第一，其次是华夏基金(香港)公司,其累计获得160亿元RQFII额度。（完） (发稿 林琦； 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。