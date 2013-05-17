《中国报摘》--中国证券报5月17日

* 头版头条:

--消息人士透露，市场广为关注的新三板扩围方案已上报。有关部门更倾向于一步到位，即新三板服务范围直接从四家试点高新园区的企业扩至全国所有符合条件的企业。

* 其他:

--国际清算银行公布，4月份人民币实际有效汇率指数为115.24，环比上涨0.88%。这是人民币实际有效汇率连续7个月创历史新高。

--国家外汇管理局公布，4月新批63亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度。

--浦发银行 副行长刘信义在股东大会上表示，2013年计划新增贷款1,900亿元，增幅达12%以上，不良贷款率保持在不高于0.75%的水平，鉴于新资本管理办法对资本工具的严格定义，浦发今年的资本筹集仅考虑内源式的资本补充,即通过净利润留存方式来补充。

--东风汽车公司将以增资方式受让福建省国资委持有的福建省汽车工业集团部分股权，东风汽车公司内部人士透露，东风汽车将持有福汽集团45%的股权，同时还将与福汽集团组建投资公司，东风将持有投资公司三分之二的股权，新投资公司将持有东南汽车50%股份。(完)