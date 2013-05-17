《中国报摘》--中国证券报5月17日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--消息人士透露，市场广为关注的新三板扩围方案已上报。有关部门更倾向于一步到位，即新三板服务范围直接从四家试点高新园区的企业扩至全国所有符合条件的企业。
* 其他:
--国际清算银行公布，4月份人民币实际有效汇率指数为115.24，环比上涨0.88%。这是人民币实际有效汇率连续7个月创历史新高。
--国家外汇管理局公布，4月新批63亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度。
--浦发银行 副行长刘信义在股东大会上表示，2013年计划新增贷款1,900亿元，增幅达12%以上，不良贷款率保持在不高于0.75%的水平，鉴于新资本管理办法对资本工具的严格定义，浦发今年的资本筹集仅考虑内源式的资本补充,即通过净利润留存方式来补充。
--东风汽车公司将以增资方式受让福建省国资委持有的福建省汽车工业集团部分股权，东风汽车公司内部人士透露，东风汽车将持有福汽集团45%的股权，同时还将与福汽集团组建投资公司，东风将持有投资公司三分之二的股权，新投资公司将持有东南汽车50%股份。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。