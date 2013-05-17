金砖国家：5月16日股汇市收盘纵览

路透5月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月16日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收升0.02%，报1,046.33点。

中国股市：沪综指周四放量收升1.2%至逾一个半月新高。

香港股市：周四一个月来首次周线收低，周五因公共假期休市。

中国汇市：人民币兑美元即期 续随中间价小幅收跌。

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印度股市：收升，NSE指数创下两年半高位，在看好央行提早降息下，银行股继续走扬。指标BSE指数 上涨0.17%或34.37点至20,247.33点。NSE指数 收升0.38%或23.15点至6,169.90点。

印度汇市：印度卢比收盘几无变动，国内股市上涨抵销了欧元兑美元下跌的影响。卢比兑美元 收报54.7750/7850，周三收盘价54.78/79。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,380.580点。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.78%至751.11点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.28%，报31.3615卢布，卢布兑欧元 涨0.27%，至40.3800卢布。

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巴西股市：拉美股市下跌,石油生产商OGX拖累巴西股市走跌，结束前两个交易的升势。圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.3%，报54,772.62点。

拉美汇市：墨西哥披索周四下跌，此前美国公布意外疲弱的楼市及就业数据，打压墨西哥经济前景。

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南非股市：收创纪录高位，因预期主要经济体将进一步放宽货币政策。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨1.27%，报36,785.06点。综合指数 收高1.01%，至41,427.76点。两者在盘初时均创下历史高位。