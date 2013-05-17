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货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 08:30 BJT

日圆汇率：日本财务大臣称希望外汇市场稳定，剧烈波动对经济产生多重影响

路透东京5月17日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示：

* 希望外汇市场稳定

* 汇率剧烈波动会对经济产生多方面影响

* 长期利率上升缘于多种因素，其中包括投资者关注点转向股市

* 日本央行在采取各种举措应对长期利率上升(完)
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