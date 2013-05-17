《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月17日

路透台北4月25日 -

*工商时报：

--证所税大修正，加上美股再创历史新高，引爆外资、内资及散户融资这〞三资〞进场，尤其之前被证所税逼出股市中实户、大户等内资，昨日兵分多路回笼锁筹码，推升指数劲扬71点收8,390点，再创21个月新高，台股成交量更冲出1,225亿台币的五个月来新天量。

--台银将斥资百亿台币申设上海子行。台银已完成上海子行筹设计画，全案除已编列预算，并交由财政部审核，据透露，台银决定资金将一步到位，因此大幅将子行资本额，由原订的10亿人民币，提高为20亿人民币。

--为刺激经济动能，金管会将协调金融机构，加强对中小企业融资放款，金管会副主委吴当杰表示，今年对中小企业放款有信心达到增加2,400亿台币的设定目标。官员说，明年可能会加码至少200亿台币。

*经济日报：

--外资、政府、中实户形成造市铁三角，齐力作多台股，激励台股量能放大，昨日上演喷量行情，即将修法取消的8,500点天险指日可破，本土及外资券商上修台股目标指数。

--市场传出，因为在平板电脑合作成功，IC设计厂联发科 已与品牌厂宏基 达成合作协议，双方将在平板电脑、手机、监视器及电视等产品采全系列合作。法人看好，将有利于联发科扩大进攻其他品牌客户

--新光金 子公司新光人寿去年底不动产重估的未实现利益上冲1,020亿台币，写下史上新高，且较前年底增加166亿台币，推升新寿每股隐含价值(EV)增至35.6台币，贡献新光金每股EV达23台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。