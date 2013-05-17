版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 08:31 BJT

《台湾重要政经日程》--5月17日

===================今日重要政经消息=====================

5/17(五)

--09:00 立法院院会。

--10:00 行政院长江宜桦接见六大工商团体理事长

==================近期重要政经消息======================

5/20(一)

--16:00 经济部公布4月外销订单，3月年减6.6%。

--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。

5/22(三)

--16:00 主计总处公布4月季调失业率，3月份为4.18%。

5/23(四)

--16:00 经济部公布4月工业生产指数，3月份为下跌3.28%。

5/24(五)

--16:00 主计总处公布第一季经济成长率(统计值)，先前概估值为成长1.54%。

--16:10 央行公布4月M2年增率，3月为年增3.78%。

6/5(三)

-- 8:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，4月为年增1.04%。

--16:10 央行公布5月底外汇存底，4月末为4,051.94亿美元。

6/7(五)

--16:00 财政部公布5月进出口数据，4月出口年减1.9%。

*6/10(一)

--13:30 台积电 公布5月营收。

--14:00 联电 公布5月营收。

6/12(三)

--端午节休市一日

6/25(二)

--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日。

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

10/10(四)

--国庆日休市一日。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐