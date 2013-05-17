人民币汇率:4月实际有效汇率连续第六个月创新高，环比增长0.88%--BIS

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京5月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2013年4月人民币实际有效汇率指数为115.24，较3月环比上涨0.88%，为连续第六个月刷新自1994年该数据公布来新高。
人民币实际有效汇率已连续七个月上涨,较去年9月的107.45累计上涨幅度达7.2%.
国际清算银行的最新数据并显示,4月人民币名义有效汇率指数为111.18,环比上升0.86%，为连续第四个月创1994年以来的新高。
2012年全年,人民币实际有效汇率涨幅达2.2%,名义有效汇率上涨1.7%.以全年水平计,2012年两大有效汇率的升幅已经较前几年有所收窄.
根据BIS数据,2011年人民币全年实际有效汇率与名义有效汇率的升幅分别为6.2%和4.9%,在2010年则分别为4.4%和2.1%.
此前,BIS根据2008-2010年贸易数据权重,对其实际有效汇率指数进行了调整,并以2010年为基期,经调整后,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位. (完)
参看详情,请点选国际清算银行网站(here) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。