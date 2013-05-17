东京汇市：美元接近10个月高位，因美联储一温和派官员预示结束购债

对于美联储可能退出刺激举措的臆测，对于澳元有最显着的影响，澳元多年来一直稳坐最高收益主要货币的宝座。

澳元兑美元 报0.9822，周四曾触及11个月低点0.9796。近几个月大宗商品价格挫跌引发对于中国成长放缓的忧虑，亦使澳元受创。中国是澳洲自然资源最大的买家。