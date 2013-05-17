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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 09:08 BJT

东京汇市：美元接近10个月高位，因美联储一温和派官员预示结束购债

美元回升将欧元推至六周低点附近。

欧元兑美元 报1.2882，接近周三触及的六周低点1.2843。

对于美联储可能退出刺激举措的臆测，对于澳元有最显着的影响，澳元多年来一直稳坐最高收益主要货币的宝座。

澳元兑美元 报0.9822，周四曾触及11个月低点0.9796。近几个月大宗商品价格挫跌引发对于中国成长放缓的忧虑，亦使澳元受创。中国是澳洲自然资源最大的买家。

澳元隐含波动率过去几日飙升，一个月期波动率 接近八个月高点，暗示投资人预期未来交投变化颇大。(完)

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