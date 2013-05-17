东京汇市：美元接近10个月高位，因美联储一温和派官员预示结束购债

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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美元回升将欧元推至六周低点附近。
欧元兑美元 报1.2882，接近周三触及的六周低点1.2843。
对于美联储可能退出刺激举措的臆测，对于澳元有最显着的影响，澳元多年来一直稳坐最高收益主要货币的宝座。
澳元兑美元 报0.9822，周四曾触及11个月低点0.9796。近几个月大宗商品价格挫跌引发对于中国成长放缓的忧虑，亦使澳元受创。中国是澳洲自然资源最大的买家。
澳元隐含波动率过去几日飙升，一个月期波动率 接近八个月高点，暗示投资人预期未来交投变化颇大。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。