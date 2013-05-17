英镑汇率：英国经济表现不佳，英镑可能受挫于新任央行总裁的宽松政策

“新总裁卡尼的货币宽松政策立场可能更加坚定有力，英镑或将因此承压，”瑞银首席外汇策略师Mansoor Mohiuddin称，他预计今年英镑兑美元在1.40至1.50美元的区间交投。

他称英镑必须走软才能扶助出口，而走软的动力将来自央行购买更多资产。

今年迄今英镑贸易加权指数 累计下跌3.5%，近期数据显示这帮助到英国制造业，出口呈现出增长势头。

高盛分析师预计在卡尼的领导下，货币政策将出现重大变化，比如买入除公债之外的资产，以及下调利率。

所有上述因素均可能打压英镑，尤其是英镑兑美元。

另外由于欧元区经济陷于衰退，分析师预计英国也不能独善其身。

路透本周公布的调查显示，今年美国经济将增长2%，而英国经济将仅扩张0.8%。

“美国经济表现看上去仍然远优于英国，在朝着最终退出量化宽松立场的道路上，美联储走得比英国央行更远一些，”巴克莱在一份研究报告中称，该银行预计六个月后英镑兑美元将报1.47美元。(完)