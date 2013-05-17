英镑汇率：英国经济表现不佳，英镑可能受挫于新任央行总裁的宽松政策

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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“新总裁卡尼的货币宽松政策立场可能更加坚定有力，英镑或将因此承压，”瑞银首席外汇策略师Mansoor Mohiuddin称，他预计今年英镑兑美元在1.40至1.50美元的区间交投。
他称英镑必须走软才能扶助出口，而走软的动力将来自央行购买更多资产。
今年迄今英镑贸易加权指数 累计下跌3.5%，近期数据显示这帮助到英国制造业，出口呈现出增长势头。
高盛分析师预计在卡尼的领导下，货币政策将出现重大变化，比如买入除公债之外的资产，以及下调利率。
所有上述因素均可能打压英镑，尤其是英镑兑美元。
另外由于欧元区经济陷于衰退，分析师预计英国也不能独善其身。
路透本周公布的调查显示，今年美国经济将增长2%，而英国经济将仅扩张0.8%。
“美国经济表现看上去仍然远优于英国，在朝着最终退出量化宽松立场的道路上，美联储走得比英国央行更远一些，”巴克莱在一份研究报告中称，该银行预计六个月后英镑兑美元将报1.47美元。(完)
(编译 郑茵/于春红; 审校 白云)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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