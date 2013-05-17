《中国报摘》--其他报纸重要消息5月17日

**上海证券报**

--国金证券 公告，拟以不超过2亿港元的对价收购并控股香港粤海证券及粤海融资，通过此次收购可以迅速扩展公司在香港的业务网络等。

--东莞银行副行长黄晓雯称，正在做赴港上市的评估，待做完评估，并向第一大股东东莞市财政局及有关部门报告以后，再决定是否会赴港上市。

**证券时报**

--投行人士表示，今后涉嫌申报材料欺诈的首发项目，即使申请撤材料也会被立案稽查，若核实申报材料虚假的将被严惩。

**第一财经日报**

--台湾富邦金控 董事长蔡明忠表示，旗下富邦证券正计划与福建投资开发集团合资成立海峡证券，有望成为两岸第一家合资证券公司。

**21世纪经济报 道**

--记者获悉，负责企业债券审核的发改委已要求券商自查，承销商所做债券项目聘用的审计机构若为中磊会计师事务所，要求及时采取更换等相应措施。

**每日经济新闻**

--近期各地铁路项目再起波澜，其中高铁受到冲击最大，多条高铁出现停工、放缓或推迟建设现象，专家指，除了受经济形势影响，还在于铁道部撤消后对原定投资计划造成干扰。(完)