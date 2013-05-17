背景资料: 中国RQFII投资额度获批概况

路透5月17日 - 据中国国家外汇管理局最新数据显示,截止4月底,中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)26家,获批额度共计763亿元人民币，4月新增63亿元。

2011年12月,中国证监会公布RQFII试点办法,第一批RQFII额度为200亿元人民币,共有21家机构获得核准.2012年4月,证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度,12月又再次增加2,000亿元额度,使RQFII总额度增至2,700亿元. 以下为各家机构获得QFII额度的时间及规模: