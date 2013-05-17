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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 09:35 BJT

新加坡数据：4月非石油出口较前月升1.1%，较上年同期降1.0%

路透新加坡5月17日 - 新加坡国际企业发展局周五公布的贸易数据显示，4月非石油类出口经季节调整后较上月上升1.1%，路透调查为增加2.6%；较上年同期下降1.0%，路透调查为下降1.9%。

以下为详细数据：

4月 3月*

经季调较前月变动(%) +1.1 +8.0

较上年同期变动(%) -1.0 -4.8

电子产品出口 -9.0 -17.9

药品出口 -11.8 +2.9

对欧盟出口 -13.4 -16.2

对美国出口 +4.6 -10.8

对中国出口 +6.2 +1.2

注： *为修正后数据

欲浏览详细出口数据，请点击国际企业发展局网站链接：(www.iesingapore.com)。(完)

(编译 王兴亚; 审校 戴素萍)
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