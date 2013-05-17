新加坡数据：4月非石油出口较前月升1.1%，较上年同期降1.0%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡5月17日 - 新加坡国际企业发展局周五公布的贸易数据显示，4月非石油类出口经季节调整后较上月上升1.1%，路透调查为增加2.6%；较上年同期下降1.0%，路透调查为下降1.9%。
以下为详细数据：
4月 3月*
经季调较前月变动(%) +1.1 +8.0
较上年同期变动(%) -1.0 -4.8
电子产品出口 -9.0 -17.9
药品出口 -11.8 +2.9
对欧盟出口 -13.4 -16.2
对美国出口 +4.6 -10.8
对中国出口 +6.2 +1.2
注： *为修正后数据
欲浏览详细出口数据，请点击国际企业发展局网站链接：(www.iesingapore.com)。(完)
(编译 王兴亚; 审校 戴素萍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。