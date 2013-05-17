欧元区金融：梅克尔盟友要求欧洲央行停止购买意大利公债--报载

路透柏林5月16日 - 德国总理梅克尔的高级盟友--国会基督教民主党(CDU)议员副领袖Michael Meister周四接受Neue Osnabrücker Zeitung报纸采访时表示，如果意大利达不到削减债务的要求，欧洲央行就应该停止购买该国公债。

但欧洲央行指出，央行在一段时间里并未购买任何债券，其证券市场计划(SMP)也已经停止。根据该项计划，欧洲央行购买了价值逾2,000亿欧元的公债，其中包括1,000亿欧元意大利债券。

SMP计划起初帮助阻止欧元区债务危机的蔓延，但分析师表示，该计划亦降低了负债国家改革的动力，效果越来越差。

Meister亦表示，意大利和法国需要更快更努力地解决自身的结构性问题。

“欧洲央行要保持公信力，就必须要求意大利尽到自己的义务，”他说。“如果意大利做不到，再支持欧洲央行的购债计划就不合适了。”

他补充说：“因此，在没有对意大利所承诺的义务进行认真检查之前，欧洲央行不应再购买任何债券。(欧洲央行)现在已经如履薄冰了，应该把精力集中在货币政策上面。”(完)