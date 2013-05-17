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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 09:30 BJT

中国基金：QFII A股基金4月平均业绩跌1.49%，落后国内同业--理柏

路透上海5月17日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称，4月合格境外机构投资者(QFII)A股基金平均业绩滑落1.49%，累计今年首季平均业绩下跌2.53%，表现均逊于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩小幅滑落1.25%，累计今年首季QDII基金平均业绩小幅扬升0.02%，亦落后于国内股票基金。

中国各分类基金4月业绩表现强弱有别，科技传媒及电信股票基金4月平均扬升2.12%表现最佳，中国股票型基金当月业绩下跌0.97%。

今年前四月，科技传媒及电信股票基金平均扬升21.43%，表现最佳；医药和医疗保健股票基金平均业绩走升16.58%，天然资源股票型平均表现最差，前四月业绩下跌7.17%，是今年以来唯一业绩下跌的类型。中国股票型基金累计上涨2.2%。

中国股市标杆指数--沪综指 4月下跌2.62%；前四月累计跌幅为4.02%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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