中国基金：QFII A股基金4月平均业绩跌1.49%，落后国内同业--理柏

报告并指出，所有合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩小幅滑落1.25%，累计今年首季QDII基金平均业绩小幅扬升0.02%，亦落后于国内股票基金。

中国各分类基金4月业绩表现强弱有别，科技传媒及电信股票基金4月平均扬升2.12%表现最佳，中国股票型基金当月业绩下跌0.97%。

今年前四月，科技传媒及电信股票基金平均扬升21.43%，表现最佳；医药和医疗保健股票基金平均业绩走升16.58%，天然资源股票型平均表现最差，前四月业绩下跌7.17%，是今年以来唯一业绩下跌的类型。中国股票型基金累计上涨2.2%。