中国基金：QFII A股基金4月平均业绩跌1.49%，落后国内同业--理柏

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海5月17日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称，4月合格境外机构投资者(QFII)A股基金平均业绩滑落1.49%，累计今年首季平均业绩下跌2.53%，表现均逊于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩小幅滑落1.25%，累计今年首季QDII基金平均业绩小幅扬升0.02%，亦落后于国内股票基金。
中国各分类基金4月业绩表现强弱有别，科技传媒及电信股票基金4月平均扬升2.12%表现最佳，中国股票型基金当月业绩下跌0.97%。
今年前四月，科技传媒及电信股票基金平均扬升21.43%，表现最佳；医药和医疗保健股票基金平均业绩走升16.58%，天然资源股票型平均表现最差，前四月业绩下跌7.17%，是今年以来唯一业绩下跌的类型。中国股票型基金累计上涨2.2%。
中国股市标杆指数--沪综指 4月下跌2.62%；前四月累计跌幅为4.02%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。