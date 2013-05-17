全球金市：金价小涨，但仍可能录得一个月来最大周度跌幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量下滑0.55%至1,041.42吨，为四年最低。
金条升水周四在香港和新加坡升至纪录高点，4月以来黄金大跌引发另一轮买盘。
世界黄金协会(WGC)周四表示，第一季黄金投资近乎腰斩，因美国经济日趋乐观，令西方投资人更偏好股市等其他资产，但中国对金币和金条的需求创下109.5吨的季度纪录。
印度黄金期货周四下挫1.5%，延续跌势至第二日，并触及近一个月最低水平。
上海黄金交易所周四表示，将从5月31日起增加周五夜间交易时段，以满足投资者交易需求。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚; 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。