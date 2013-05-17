全球金市：金价小涨，但仍可能录得一个月来最大周度跌幅

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量下滑0.55%至1,041.42吨，为四年最低。

金条升水周四在香港和新加坡升至纪录高点，4月以来黄金大跌引发另一轮买盘。

世界黄金协会(WGC)周四表示，第一季黄金投资近乎腰斩，因美国经济日趋乐观，令西方投资人更偏好股市等其他资产，但中国对金币和金条的需求创下109.5吨的季度纪录。

印度黄金期货周四下挫1.5%，延续跌势至第二日，并触及近一个月最低水平。

上海黄金交易所周四表示，将从5月31日起增加周五夜间交易时段，以满足投资者交易需求。 (完)

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