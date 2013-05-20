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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 16:01 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月20日

路透上海5月20日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(5月20日-5月24日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选  
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    -------------------------------------------------------------------------------------
   名称         基金公司        托管行            分销机构          发行时间    备注    

  工银全球资源   工银瑞信基金  中国银行     工商银行/中信证券等     4/18-5/22

  大成景安       大成基金      农业银行     中国银行/光大证券等     5/2-5/22 
  短融A/B

  海富通         海富通基金    中国银行     海通证券/国泰君安证券等 4/25-5/23 
  养老收益

  鹏华双债加利   鹏华基金      北京银行     北京银行                5/10-5/23

  广发轮动配置   广发基金      工商银行     交通银行/广发证券等     4/26-5/24 

  嘉实研究       嘉实基金      农业银行     工商银行/申银万国证券等 5/2-5/24 
  阿尔法

  汇添富         汇添富基金    工商银行     中国银行/爱建证券等     5/22-5/27
  理财7天A/B

  融通通泰保本   融通基金      工商银行     交通银行/信达证券等     5/8-5/28 

  天治可转债A/C  天治基金      交通银行     农业银行/广发证券等     5/2-5/29 

  交银成长30     交银施罗德基金 建设银行    交通银行/光大证券等     5/6-5/31 

  广发聚鑫       广发基金      中国银行     交通银行/广发证券等     5/6-5/31 
  债券A/C

  新华行业       新华基金      农业银行     工商银行/国泰君安证券等 5/13-5/31
  轮换配置

  大成景兴       大成基金      中国银行     农业银行/中信证券等     5/13-5/31
  信用A/C
 
  嘉实如意宝     嘉实基金      建设银行     农业银行/广发证券等     5/13-5/31
  定期A/C

  民生策略精选   民生加银基金  建设银行     民生银行/国泰君安证券等 5/9-6/5
 
  中银美丽中国   中银基金      民生银行     中国银行                5/13-6/5

  诺安信用债     诺安基金      中国银行     交通银行/东北证券等     5/10-6/7
  一年定期

  浦银季季       浦银安盛基金  上海银行     浦发银行/申银万国证券等 5/13-6/7
  添利A/C

  东方安心       东方基金      邮储银行     农业银行/东北证券等     5/13-6/7
  收益保本

  华安双债       华安基金      交通银行     建设银行/光大证券等     5/13-6/7
  添利A/C

  建信消费升级   建信基金      民生银行     建设银行/国泰君安证券等 5/15-6/7

  嘉实美国       嘉实基金      中国银行     工商银行/中信证券等     5/8-6/7  上限折合10亿人民币
  成长股票(美元)

  嘉实美国       嘉实基金      中国银行     工商银行/中信证券等     5/8-6/7  上限10亿元人民币
  成长股票(人民币)
    
  长盛季季红A/C  长盛基金      中国银行     农业银行/国元证券等     5/15-6/7

  泰达高票息     泰达宏利基金  中国银行     农业银行/众禄基金等     5/20-6/7
  债券A/B

  汇添富         汇添富基金    建设银行     工商银行/爱建证券等     5/20-6/7
  实业债A/C
    =====================================================================================
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
    发债主体        规模      期限      债券类型         缴款时间              备注
                  (亿元)

    财政部          300       七年     记账附息国债     5/16-5/20   第八期七年品种第一次续发    
    郑州银行        50       3/5年     固息金融债       周一
    天津城投集团     50        一年     短期融资券       周一 
    财政部          200        50年    记账附息国债     5/20-5/22
    国家开发银行 不超200    3/5/7/10年  浮息金融债       周四       一年定存基准/第23-26期债首次
增发
    财政部          300        10年    记账附息国债     5/23-5/27
    中国铁路总公司   200       五年     中期票据         周五
    =========================================================================================
 
    4.商业银行国库现金定期存款到期 
    
       期数      金额(亿元)  期限      起息日      到期日

    2012年第14期    500     六个月  2012年11月22日  周四(23日)  
  
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
    发债主体         债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元) 
    
    中国铁路总公司   短期融资券       200           上周六(18日)
    港中旅集团       短期融资券        50             周二
    中国铝业公司     超短期融资券      50             周三
    大唐集团         超短期融资券      50             周四
    中信证券         短期融资券        50             周四 
     
            
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================
    3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    --------------------------------------------   
    央票到期    逆回购到期  正回购到期   合计    
     1,200         --          380       1,580
    =====================================================================================(完)

 (整理 丁淑琴/曹巍浩; 审校 边竞)
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