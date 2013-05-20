《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月20日

路透上海5月20日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(5月20日-5月24日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 工银全球资源 工银瑞信基金 中国银行 工商银行/中信证券等 4/18-5/22 大成景安 大成基金 农业银行 中国银行/光大证券等 5/2-5/22 短融A/B 海富通 海富通基金 中国银行 海通证券/国泰君安证券等 4/25-5/23 养老收益 鹏华双债加利 鹏华基金 北京银行 北京银行 5/10-5/23 广发轮动配置 广发基金 工商银行 交通银行/广发证券等 4/26-5/24 嘉实研究 嘉实基金 农业银行 工商银行/申银万国证券等 5/2-5/24 阿尔法 汇添富 汇添富基金 工商银行 中国银行/爱建证券等 5/22-5/27 理财7天A/B 融通通泰保本 融通基金 工商银行 交通银行/信达证券等 5/8-5/28 天治可转债A/C 天治基金 交通银行 农业银行/广发证券等 5/2-5/29 交银成长30 交银施罗德基金 建设银行 交通银行/光大证券等 5/6-5/31 广发聚鑫 广发基金 中国银行 交通银行/广发证券等 5/6-5/31 债券A/C 新华行业 新华基金 农业银行 工商银行/国泰君安证券等 5/13-5/31 轮换配置 大成景兴 大成基金 中国银行 农业银行/中信证券等 5/13-5/31 信用A/C 嘉实如意宝 嘉实基金 建设银行 农业银行/广发证券等 5/13-5/31 定期A/C 民生策略精选 民生加银基金 建设银行 民生银行/国泰君安证券等 5/9-6/5 中银美丽中国 中银基金 民生银行 中国银行 5/13-6/5 诺安信用债 诺安基金 中国银行 交通银行/东北证券等 5/10-6/7 一年定期 浦银季季 浦银安盛基金 上海银行 浦发银行/申银万国证券等 5/13-6/7 添利A/C 东方安心 东方基金 邮储银行 农业银行/东北证券等 5/13-6/7 收益保本 华安双债 华安基金 交通银行 建设银行/光大证券等 5/13-6/7 添利A/C 建信消费升级 建信基金 民生银行 建设银行/国泰君安证券等 5/15-6/7 嘉实美国 嘉实基金 中国银行 工商银行/中信证券等 5/8-6/7 上限折合10亿人民币 成长股票(美元) 嘉实美国 嘉实基金 中国银行 工商银行/中信证券等 5/8-6/7 上限10亿元人民币 成长股票(人民币) 长盛季季红A/C 长盛基金 中国银行 农业银行/国元证券等 5/15-6/7 泰达高票息 泰达宏利基金 中国银行 农业银行/众禄基金等 5/20-6/7 债券A/B 汇添富 汇添富基金 建设银行 工商银行/爱建证券等 5/20-6/7 实业债A/C ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 300 七年 记账附息国债 5/16-5/20 第八期七年品种第一次续发 郑州银行 50 3/5年 固息金融债 周一 天津城投集团 50 一年 短期融资券 周一 财政部 200 50年 记账附息国债 5/20-5/22 国家开发银行 不超200 3/5/7/10年 浮息金融债 周四 一年定存基准/第23-26期债首次 增发 财政部 300 10年 记账附息国债 5/23-5/27 中国铁路总公司 200 五年 中期票据 周五 ========================================================================================= 4.商业银行国库现金定期存款到期 期数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 2012年第14期 500 六个月 2012年11月22日 周四(23日) 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中国铁路总公司 短期融资券 200 上周六(18日) 港中旅集团 短期融资券 50 周二 中国铝业公司 超短期融资券 50 周三 大唐集团 超短期融资券 50 周四 中信证券 短期融资券 50 周四 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 1,200 -- 380 1,580 =====================================================================================(完) (整理 丁淑琴/曹巍浩; 审校 边竞)