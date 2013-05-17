欧洲金融：欧盟监管者将先详审银行资产，延后压力测试

在其余10个欧盟国家方面，国家层级的银行监管机构将会进行这次查核，选择哪些银行应该重点关注，以及选择哪些资产进行检视。

EBA表示，一旦确认欧洲央行为银行监管机构的法案获得通过，就会展开资产审查及后续压力测试。

资产品质审查的结果料将与明年的压力测试结果一同公布。

在此同时，EBA称将会在今年稍晚公布银行曝险的最新资料。当中可能详列银行资本缓冲的细节，包括其持有的主权债仓位。

EBA委员会决定，欧洲央行规划的资产审查计画不应只局限于欧元区，应该扩及整个欧盟，让后续的泛欧盟压力测试有更为一致的基础。

由于欧洲央行可能会非常严格进行资产品质审查，这将会使得银行联盟以外国家监管机构面临进行同样严格审查的压力。