金属期市：伦铜下跌，且料结束此前三周的涨势

接近政府的消息人士表示，中国最高领导人认同改革将是让中国经济更能永续发展的唯一之道。

美国经济显现第二季成长放缓的最新迹象，大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩，且房屋开工下降明显。

交易消息人士表示，中国一些银行停止对小型铜进口商提供融资，因北京当局打压对人民币的炒作。

Vedanta Resources 每月从迪拜出口4,000吨的精炼铜至印度Sterlite Industries的客户。Sterlite Industries炼厂将至少持续关闭至5月22日，届时一法院将对其关厂举行听证会。

美国铝业 表示，其将永久关闭位于魁北克Baie-Comeau炼厂的两个铝电解槽，总产能为10.5万吨，并推迟在该厂兴建新的电解槽。(完)

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