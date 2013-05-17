金属期市：伦铜下跌，且料结束此前三周的涨势

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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接近政府的消息人士表示，中国最高领导人认同改革将是让中国经济更能永续发展的唯一之道。
美国经济显现第二季成长放缓的最新迹象，大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩，且房屋开工下降明显。
交易消息人士表示，中国一些银行停止对小型铜进口商提供融资，因北京当局打压对人民币的炒作。
Vedanta Resources 每月从迪拜出口4,000吨的精炼铜至印度Sterlite Industries的客户。Sterlite Industries炼厂将至少持续关闭至5月22日，届时一法院将对其关厂举行听证会。
美国铝业 表示，其将永久关闭位于魁北克Baie-Comeau炼厂的两个铝电解槽，总产能为10.5万吨，并推迟在该厂兴建新的电解槽。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。