《全球重要经济事件一览表》--5月17日-5月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月17日(五)

芝加哥--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加芝加哥大学布斯商学院第61届管理年会(1745)。

伯明翰--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在英美商业委员会发表演讲。

赫尔辛基--欧盟经济暨货币事务执委雷恩以“欧洲及美国在全球经济中的伙伴关系”为主题发表演说。(1300)

法国奥尔良--欧洲央行执委科尔就欧央行货币策略发表讲话。

伦敦--欧洲央行执委会成员莫尔许在巴克莱研讨会上发表讲话(1100)。

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森作为贵宾受邀出席柏林一场媒体早餐会。

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特参加Cercle de Lorraine组织的一场会议。

5月18日(六)

麻州格利巴陵顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在巴德学院Simon’s Rock分校发表演说，主题为“长期经济前景”。

5月20日(一)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯以“洞察当前经济”为题发表演讲。(1700)

柏克莱--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John C. Williams)在柏克莱大学发表演讲。(2115)

5月21日(二)

法兰克福--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就“低利率环境中的货币政策选项”在歌德大学发表讲话。

法兰克福--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在一场记者俱乐部活动中讲话(1630)。

华盛顿--欧洲央行执委普雷特在彼得森国际经济研究所讲话。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就经济前景发表讲话。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在挪威议会金融和经济事务常务委员会听证会上发表证词。

东京--日本央行召开为期两天的政策委员会会议(至5月22日)。

悉尼--澳洲央行公布2013年5月货币政策会议记录。

5月22日(三)

华盛顿--美联储公布4月30日-5月1日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录。

英国达宁顿堡--英国央行副总裁宾恩在英国工业联盟(CBI)举办的商业活动上讲话。

挪威斯塔万格--挪威央行副总裁Jan Fredrik Qvigstad发表讲话。

东京--日本央行总裁黑田东彦召开记者会。

法兰克福--瑞士央行总裁乔丹在法兰克福财经记者俱乐部发表讲话

华盛顿--美联储主席贝南克对国会联合经济委员会就经济前景发表证词陈述。

尼科西亚--塞浦路斯央行总裁Panicos Onisiphorou Demetriades发表讲话

华盛顿--欧洲央行执委普雷特在彼得森国际经济研究所就“资产负债表调整阶段的货币政策”发表讲话。

5月23日(四)

巴黎--法国央行与德国央行围绕货币政策和金融危机议题主办为期两天的会议，法国央行总裁诺亚、德国央行总裁魏德曼、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将在会上发言(至5月24日)。

伦敦--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参加官方货币和金融机构论坛(OMFIF),就美国经济和货币政策发表演说。

哥本哈根--欧洲央行执委科尔在国际资本市场协会组织的2013年会上讲话。

伦敦--欧洲央行总裁德拉吉出席伦敦市长组织的活动，活动主题为“欧洲在全球经济中的未来”。

5月24日(五)

赫尔辛基--英国央行总裁金恩、芬兰央行总裁利卡宁以及芬兰总理卡泰宁将在题为“我们从危机中汲取了哪些教训？”的研讨会上发表讲话(1130)。

英国卡迪夫--英国央行市场事务执行主管费希尔就英国经济前景发表讲话。

5月26日(日)

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本金融学会组织的活动上发表讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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