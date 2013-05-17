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货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 10:16 BJT

芝加哥期市：玉米四日来首涨，库存紧张助大豆触及七周高位

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 687.50 -0.25 -0.04% -3.27% 707.38 39

CBOT玉米 642.75 1.25 +0.19% -1.49% 635.96 33

CBOT大豆 1429.50 2.00 +0.14% +1.04% 1374.51 40

CBOT稻米 $15.25 -$0.04 -0.23% -0.78% $15.46 55

美国原油 $95.05 -$0.11 -0.12% +0.80% $92.87 51

汇率

欧元/美元 $1.289 $0.000 -0.01% -0.26%

美元/澳元 0.982 -0.007 -0.74% -0.66%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 艾茂林/王兴亚/李爽/张若琪)
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