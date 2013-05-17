台湾汇市：台币兑美元实际成交疲弱，美联储官员暗示结束购债令美元持坚

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月17日 - 台币兑美元 周五盘初小升，惟央行上日尾盘助贬台币，台币早盘实际成交偏向疲软。
汇银人士表示，美联储官员预示结束购债，再度引发国际美元再度强势，亚币承压。今日韩国金融市场休市一日，亚洲汇市早盘中，日圆盘整变化不大，惟澳/纽币偏弱。
交易员观察市场最新动态：
* 台股 早盘在平盘附近整理，上日创下21个收盘月高位，外资买超股市态势未改
* 美元兑日圆约在102.5以下盘整，压力稍现
* 早盘出口商续卖美元
* 本地时间10时，台北外汇经纪公司成交量在2.63亿美元，上交易日约为1.30亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.900-30.050
最新相关报导链接：
* 东京汇市：美元接近10个月高位，因美联储一温和派官员预示结束购债
* 日圆汇率：日本财务大臣称希望外汇市场稳定，剧烈波动对经济产生多重影响
* 《综述》美联储鹰派人士呼吁缩减购债，指因楼市状况改善
* 《综述》美国多项数据表现不佳，成为经济放缓的最新佐证
* 《即时观点》日本3月机械订单较前月激增14.2%，显示企业投资信心回升
* 全球经济：央行大规模刺激举措奏效，但退出有风险且可能带来损失-IMF
* 日本评等:惠誉确认日本评级为“A+”，展望为负面
环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。