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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 10:25 BJT

台湾汇市：台币兑美元实际成交疲弱，美联储官员暗示结束购债令美元持坚

路透台北5月17日 - 台币兑美元 周五盘初小升，惟央行上日尾盘助贬台币，台币早盘实际成交偏向疲软。

汇银人士表示，美联储官员预示结束购债，再度引发国际美元再度强势，亚币承压。今日韩国金融市场休市一日，亚洲汇市早盘中，日圆盘整变化不大，惟澳/纽币偏弱。

交易员观察市场最新动态：

* 台股 早盘在平盘附近整理，上日创下21个收盘月高位，外资买超股市态势未改

* 美元兑日圆约在102.5以下盘整，压力稍现

* 早盘出口商续卖美元

* 本地时间10时，台北外汇经纪公司成交量在2.63亿美元，上交易日约为1.30亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.900-30.050

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环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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