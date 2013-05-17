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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 10:49 BJT

韩国已公布经济指标--2013/5/17

经济指标                      时间     最新数据          前月/前季数         下次公布时间    预估值
                                                                   据            (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第一季        +0.9%  @-p           +0.3%  @-r          6月6日        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       4月        +1.2%                +1.3%               6月2日        --
                                                                                            
 工业生产(m/m)                  3月        -2.6%  @-p           -0.9%  @-r         5月30日        --
 失业率                         4月         3.1%  @              3.2%  @                --        --
 贸易收支(亿美元)               4月       顺差24  r            顺差33  r            6月1日        --
 
 注：p-初值; r-经修正; @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
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