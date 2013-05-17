中国新债: 进出口行下周三招标发行至多300亿元固息债，期限一年和七年

路透上海5月17日 - 中国进出口银行周五公告称，将于下周三(22日)招标发行总额至多300亿元人民币固息金融债，包括一年和七年期两个品种，发行上限分别为100亿元和200亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第10期和第11期金融债。具体条款如下：

第10期 第11期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多200亿元 至多100亿元 期限/计息方式 七年固息 一年固息 招标时间 5月22日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 5月27日 6月3日 发行期 5月22日-5月27日 5月22日-6月3日 上市日 5月31日 6月5日 基本承销额 无 无 -----------------------------------------------------(完)

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