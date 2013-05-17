国际油市：普氏成为操纵油价调查案的锁定目标

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦5月16日 - 目击者表示，欧洲反垄断调查机构周四连续第三天搜索订价机构普氏(Platts)及至少一家大型石油业者，寻找油品价格可能被操纵的证据。
主管机关周二突击检查普氏位于伦敦的办公室、以及Statoil 、壳牌石油(Royal Dutch Shell) 和BP 办公室，这是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)丑闻爆发以来的最大宗交易调查。
调查重点在于，普氏每天半个小时制定价格的“窗口”、亦即收市价(MOC)系统中，是否存在着合谋以扭曲原油、炼制油品及乙醇的交易价格。
熟悉普氏状况的消息人士表示，随着注意力转移至普氏在设定油品价格指标上的角色，该公司已在欧盟执委会调查中被锁定。
目击者指出，有一组调查人员从笔记本电脑蒐集证据。
一名普氏员工表示，”我们全都被蒙在鼓里，调查人员可能在这里待上一个礼拜。我们全都被明确告知不要向任何人提起这件事。
交易商则表示，普氏营运如常。
随着调查人员进入办公处所突击检查，普氏高层告知记者他们将会配合。不过目前普氏发言人尚未回应置评要求。
英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)表示，“尚未决定是否将此事列为刑事调查。”
欧盟执委会也正调查是否有公司被排除在外，无法参与价格制定过程。
匈牙利乙醇生产商Pannonia Ethanol率先承认它向欧盟执委会投诉此事，称去年春天与普氏接洽，希望能够向MOC系统提供报价，但被普氏拒绝。
普氏表示，其一贯程序是对新加入者进行审查，Pannonia Ethanol也不例外。
欧盟执委会的调查人员则持续在Statoil的办公室进行搜索。
Statoil发言人Jannik Lindbaek表示，“就我所知，调查人员还在我们办公室。他们来的时候就说了要花上几天时间。”
BP及壳牌均表示，配合欧洲主管机关。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。