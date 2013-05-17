国际油市：普氏成为操纵油价调查案的锁定目标

路透伦敦5月16日 - 目击者表示，欧洲反垄断调查机构周四连续第三天搜索订价机构普氏(Platts)及至少一家大型石油业者，寻找油品价格可能被操纵的证据。

主管机关周二突击检查普氏位于伦敦的办公室、以及Statoil 、壳牌石油(Royal Dutch Shell) 和BP 办公室，这是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)丑闻爆发以来的最大宗交易调查。

调查重点在于，普氏每天半个小时制定价格的“窗口”、亦即收市价(MOC)系统中，是否存在着合谋以扭曲原油、炼制油品及乙醇的交易价格。

熟悉普氏状况的消息人士表示，随着注意力转移至普氏在设定油品价格指标上的角色，该公司已在欧盟执委会调查中被锁定。

目击者指出，有一组调查人员从笔记本电脑蒐集证据。

一名普氏员工表示，”我们全都被蒙在鼓里，调查人员可能在这里待上一个礼拜。我们全都被明确告知不要向任何人提起这件事。

交易商则表示，普氏营运如常。

随着调查人员进入办公处所突击检查，普氏高层告知记者他们将会配合。不过目前普氏发言人尚未回应置评要求。

英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)表示，“尚未决定是否将此事列为刑事调查。”

欧盟执委会也正调查是否有公司被排除在外，无法参与价格制定过程。

匈牙利乙醇生产商Pannonia Ethanol率先承认它向欧盟执委会投诉此事，称去年春天与普氏接洽，希望能够向MOC系统提供报价，但被普氏拒绝。

普氏表示，其一贯程序是对新加入者进行审查，Pannonia Ethanol也不例外。

欧盟执委会的调查人员则持续在Statoil的办公室进行搜索。

Statoil发言人Jannik Lindbaek表示，“就我所知，调查人员还在我们办公室。他们来的时候就说了要花上几天时间。”