台湾债市：五年公债殖利率早盘续跌，量缩整理待下周数据出炉指引方向

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北5月17日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周五早盘续跌，交易员认为，近日美国经济数据表现欠佳，略打压市场对风险交易的热情，令美债殖利率连两日回落，牵引台债主流券殖利率跟着回档整理。
交易员表示，“近期台债主流券102/2殖利率上冲下洗，每天交易气氛都不一样”，增加短线操作的难度，令市场量缩转趋观望，静待美国新数据出炉指引明确多空方向。
另外，下周台湾将公布4月外销订单及第一季国内生产总值(GDP)统计值等数据，市场预期表现恐将欠佳，仍将有效支撑102/2殖利率回档整理，料今日102/2主要交投区间暂看在0.915-0.935%。
交易员观察市场的最新动态：
* 美国最新公布经济数据表现不佳，令美债殖利率持续回落，有利台债殖利率回档整理。
* 目前空方静待6月初10年期新券展开公开发行前交易释出新筹码，短线空方暂事消息。
* 近期台股指数难有大突破，对台债短券影响有限。
* 国际汇市早盘日圆 维持在102附近盘旋。
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2估在0.9150%-0.9350%。
本地时间10:28最新报价：
* 102/2殖利率跌1.07基点，报0.9218%。
以下为最新相关报导链接：
* 《美债周五展望》公债价格上涨，因美国经济数据疲弱及通胀下降
* 《综述》美国多项数据表现不佳，成为经济放缓的最新佐证
* 美国股市：周四下跌，尾盘跌势加剧，此前一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员称美联储可能在今年夏天开始缩减货币刺激措施。
* 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称预计若就业市场持续改善，美联储可在今夏开始缩减购债
* 美国数据:4月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.4%，降幅创下2008年12月来最大。
* 美国数据:4月房屋开工下降16.5%，降幅大于预期
* 美国数据: 费城联邦储备银行5月制造业指数为负5.2，预估为正2.4 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。