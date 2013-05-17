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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 11:14 BJT

《汇市简讯》欧元/美元跟随澳元跌势走低，但1.2840上方有买兴

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* 欧元兑美元在亚洲市场下跌,跟随澳元兑美元急跌之势

* 市场传言在1.2840美元上方有欧元买兴,应会限制欧元跌势

* 欧元兑美元周三和周四在1.2845附近触底

* 市场传言在1.2840下方有一些停止单；若跌穿此水准，将下看4月4日所及低位1.2740(完)

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