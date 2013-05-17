《汇市简讯》欧元/美元跟随澳元跌势走低，但1.2840上方有买兴

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 欧元兑美元在亚洲市场下跌,跟随澳元兑美元急跌之势
* 市场传言在1.2840美元上方有欧元买兴,应会限制欧元跌势
* 欧元兑美元周三和周四在1.2845附近触底
* 市场传言在1.2840下方有一些停止单；若跌穿此水准，将下看4月4日所及低位1.2740(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。